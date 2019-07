Vrees voor 150 drenkelingen bij schipbreuk voor Libische kust

De VN-organisatie vreest voor een zware schipbreuk in de Middellandse Zee, vlak bij de Libische kustplaats Al-Khums. Twee boten met ongeveer 300 mensen aan boord zijn gekapseisd, slechts 147 van hen konden gered worden.

Volgens de Libische kustwacht werd voorlopig slechts één lichaam geborgen, maar de vrees bestaat dat tot 150 mensen zijn verdronken.

??Urgent: tragic shipwreck may have occurred in the central mediterranean.

Nearly 150 migrants are reported missing and 145 more returned to Libyan shore.