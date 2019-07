Ontmoeting tussen N-VA en PS afgeblazen, zwartepieten is begonnen

De informateurs hebben geprobeerd om N-VA en PS samen rond de tafel te brengen. In laatste instantie werd dat overleg afgeblazen en vervangen door een onfris rondje zwartepieten met versies die heel ver uiteenlopen.

Verschillende websites meldden vanmiddag dat er een overleg gepland was met de twee grootste partijen van het land, N-VA en PS, in het bijzijn van de informateurs Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (SP.A). Ze meldden ook dat PS die bijeenkomst op het laatste moment zou hebben afgeblazen. Dat is de versie die hoge N-VA-bronnen discreet in de markt zetten. De PS hield intussen de lippen stijf op elkaar.

Dat komt omdat ze daar letterlijk met stomheid geslagen waren toen het bericht begon te circuleren dat ze een gesprek met de N-VA hadden afgewezen. ‘Zoals het nu in de markt gezet wordt, daar klopt niets van. Er zou vandaag een gesprek met N-VA en de informateurs plaatsvinden, maar de omstandigheden zijn wel helemaal anders’, zegt een hoge PS-bron.

Wat begon als een rondetafel...

Al heel de week gonst het van de berichten over een ‘rondetafelgespek’ dat de informateurs proberen te houden. Daarvoor zouden ze zeker zes (N-VA, PS, MR, Open VLD, SP.A en CD&V) partijen uitnodigen en misschien zelfs acht (Ecolo en Groen erbij). Het gesprek dat voor vandaag voorzien was tussen N-VA en PS past in dat plaatje, is te horen.

PS-voorzitter Elio Di Rupo verklaarde zich afgelopen weekend bereid met N-VA rond de tafel te gaan, als het samen met andere partijen was. Maar, voor zo’n rondetafel er kon komen, wilden de informateurs éérst de twee groten bij elkaar krijgen. Als het gesprek daar al stokt heeft het immers geen zin om daarna met z’n allen in dialoog te gaan.

Na lang aandringen zou de PS akkoord gegaan zijn om N-VA te zien, maar dan wel op voorwaarde dat er na die bilaterale een overleg met zes partijen volgde. Maar daar wringt het schoentje. Om uiteenlopende redenen zouden – dixit PS – CD&V, Open VLD en MR afgehaakt hebben. Aan de rondetafel bleven zo maar drie partijen over: N-VA, PS en SP.A. Waarop de PS liet weten dat het op die manier geen zin heeft en het overleg, zowel de bilaterale met N-VA als de rondetafel met drie, werden afgeblazen.

Informateurs werken voort

Bij de informateurs valt bevestiging noch ontkenning te rapen. Wel valt te vernemen dat zij hun opdracht verderzetten en vandaag, morgen en mogelijk ook in het weekend contacten hebben alvorens ze maandag hun preformatienota voorleggen aan Koning Filip. Vermoedelijk zullen de twee hun werk daarna verderzetten, al is dat mogelijk in een andere rol.

Een overleg tussen de voorzitters van PS en N-VA zou dat een belangrijke stap zijn in de federale formatie. Voor de achterban van de PS ligt praten met de N-VA nog altijd bijzonder gevoelig. Zelfs als de kloof tussen de twee partijen na één of meerdere gesprekken niet te overbruggen blijkt, dan nog is het belangrijk dat dit soort gesprekken er komen, alleen al om mogelijkheden te kunnen uitsluiten. Voorlopig zijn we zover nog niet.