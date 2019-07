Gele trui Julian Alaphilippe kreeg duw in de rug in zijn achtervolging op de favorieten, komt hier een staartje aan?

Julian Alaphilippe verdedigde donderdag met succes zijn gele trui in de eerste Alpenrit, maar vlak na het binnenkomen van de renners deed op sociale media een beeld de ronde dat discussie oproept. Op de beelden is te zien hoe iemand in kledij van Deceuninck-Quick Step een fikse duw geeft in de rug van de Fransman bij het beklimmen van de Galibier. Alaphilippe zat op dat moment in de problemen en probeerde zijn achterstand op het groepje favorieten goed te maken, iets dat hem uiteindelijk ook zou lukken.