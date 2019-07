Quintana wint eerste Alpenrit, Alaphilippe blijft in het geel

Dag op dag een jaar na zijn ritzege in Saint-Lary-Soulan pikte Nairo Quintana opnieuw een prestigieuze etappe mee in de Tour de France. In de groep van de favorieten zette vooral Egan Bernal de positie van Julian Alaphilippe onder druk. De Fransman van Deceuninck - Quick Step plooide, maar brak niet. Tim Wellens verloor zijn bolletjestrui aan Romain Bardet.

De eerste van de drie Alpenetappes bracht de renners van Embrun naar Valloire, goed voor meer dan tweehonderd kilometer over drie Alpenreuzen: Vars, Izoard en Galibier. De finish lag in Valloire aan het eind van de afdaling van de Galibier. Kortom, ideaal terrein om de positie van Julian Alaphilippe aan te vallen.

Ook in de strijd om de bollentrui zou dit een richtinggevende etappe kunnen zijn. Zowel op Izoard als Galibier lagen dubbele punten, aangezien de top van de cols boven de tweeduizend meter lag. Belangrijke dag dus ook voor Tim Wellens. Maar niet enkel Wellens had zijn zinnen gezet op deze etappe. Het eerste wedstrijduur werd aan een waanzinnige intensiteit afgewerkt. Slag om slinger probeerden renners de goede vlucht te forceren. Vooral Kazaks kampioen Lutsenko toonde zich meer dan actief, maar veel meer dan drie vluchtgezellen - Kämna, Impey en Adam Yates - krijg ook hij niet mee. Het bleef aanvallen regenen, onder impuls van Thomas De Gendt geraakte het peloton langzaam maar zeker uitgeput. Toch duurde het meer dan een uur vooraleer er uiteindelijk toch een groep van 33 renners wegreed met toch weer vijf landgenoten: het CCC-duo Van Avermaet en Pauwels en een drietal van Soudal-Lotto: Jasper De Buyst, Tiesj Benoot en… Tim Wellens.

Maar er was nog mooi volk mee: Nairo Quintana was de best geplaatste renner, ook Romain Bardet wilde nog iets maken van zijn Tour. Soudal-Lotto bepaalde wel het tempo op de Col de Vars. Benoot en De Buyst menden het peloton, Wellens pakte de volle buit mee, goed voor tien punten. Het peloton volgde intussen op iets meer dan zeven minuten.

Van Avermaet versnelt

De voorsprong van de kopgroep liep beetje bij beetje op tot acht minuten, maar voor Greg Van Avermaet ging het duidelijk nog niet snel genoeg. De CCC-kopman trok in het gezelschap van Julien Bernard in het offensief op de flanken van de Izoard. Achter hem dunde de kopgroep beetje bij beetje uit en werden de mindere klimmers overboord gegooid.

En plots werd het koers op twee fronten. In de kopgroep demarreerde Adam Yates met Quintana en in het wiel, in het peloton draaide Movistar het gashendel open. Ineos zag al snel Kwiatkowski en Castroviejo afhaken, Pinot moest het de rest van de klim zonder Gaudu stellen. De Izoard beloofde oorlog en oorlog kregen we. Helaas moest Tim Wellens vooraan de rol lossen en miste hij heel wat punten met het oog op de bollentrui. Ook voor Greg Van Avermaet ging het te snel, zodat we in de spits van de wedstrijd enkel nog Benoot en Pauwels overhielden. Maar ook zij konden het tempo niet volgen. Caruso pakte nipt de punten op de Izoard, voor Bardet en de onfortuinlijke Bernard die in de laatste hectometers nog werd voorbijgereden.

Koe bij de horens

Het tempo stokte in de groep van de favorieten heel even, waardoor de voorsprong van de kopgroep toch weer opliep tot boven de zes minuten. Maar Ineos besloot om de koe bij de horens te vatten en zette tijdrijder Castroviejo aan de kop van het peloton in een poging om Alaphilippe op de knieën te krijgen.

Na Castroviejo was het de beurt aan Van Baarle om het kopwerk over te nemen voor Ineos, maar verschrikkelijk snel ging het niet. Er werd duidelijk gewacht op het moment dat de renners de Lautaret verlieten en rechts opdraaiden naar de echte steile kilometers van de Galibier.

In de kopgroep was intussen ook heel wat gebeurd en bleven er tien renners over met daarbij nog altijd Pauwels en Benoot. AG2R probeerde een coup te plegen met Cherel en Bardet. Het kostte Adam Yates en Serge Pauwels de kop terwijl ook Tiesj Benoot moest plooien. Zo bleven er nog vijf leiders over: Lutsenko, Caruso, Woods, Quintana en Bardet, van dichtbij gevolgd door Benoot en Kämna.

Mum van tijd

Zeven kilometer onder de top achtte Nairo Quintana zijn moment gekomen. De Colombiaan reed in een mum van tijd een kloof van bijna een minuut bij elkaar en was op weg naar de ritzege, dag op dag een jaar na zijn ritzege in Saint-Lary-Soulan.

En bij de favorieten? Daar was Bernal de man die als eerste de aanvalstrom roerde, maar Mas leverde uitstekende werk in dienst van Alaphilippe. Toch reed de Colombiaan beetje bij beetje weg van de gele trui en werd er, vreemd genoeg, ook nog gereageerd door Geraint Thomas. Alaphilippe reed, uiteraard, een ijzersterke afdaling en nestelde zich probleemloos opnieuw in het spoor van Thomas en co.

Ritwinst Quintana, tijdwinst Bernal en Romain Bardet die de bollentrui overnam van Tim Wellens. Waarmee na etappe achttien voor het eerst in deze Tour de bollentrui wordt gedragen door een niet-Belg.

Rituitslag:

1. Nairo Quintana (Col)

2. Romain Bardet (Fra) op 1’36”

3. Alex Lutsenko (Kaz) op 2’27”

4. Lennard Kämna (Dui) op 2’59”

5. Damiano Caruso (Ita)

6. Tiesj BENOOT op 4’47”

7. Michael Woods (Can)

8. Egan Bernal (Col)

9. Serge PAUWELS

10. Steven Kruijswijk (Ned) op 5’19”