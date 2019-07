Een rendez-vous met Juliette Binoche

Als u over een koele woonkamer beschikt, dan raden we u aan om die vanavond te benutten. Terwijl u wat kan bekomen van de warmste dag ooit in ons land, kunt u op een van deze vier televisietips afstemmen.

RENDEZ-VOUS/COPIE CONFORME

Arte, 20.55-0.00 uur

Zelfs op Juliette Binoche heeft de tand des tijds vat gekregen, blijkt uit deze double bill op Arte. We tuimelen van haar broeierige ‘debuut’ uit 1985 pardoes in een van haar minder geslaagde films, uit 2010. Alleen haar vertolking tilt die film boven de middelmaat uit. Zoals de volksmond zegt: met Binoche komt alles in de sacoche.

THE AGE OF INNOCENCE

Canvas, 21.05-23.20 uur

Een film die zo in de traditie van het Britse romantische kostuumdrama past, dat we haast zouden vergeten dat hij van Martin Scorsese is. Daniel Day-Lewis en Michelle Pfeiffer spelen de pannen van het dak, Winona Ryder steelt de kleren van het rek.

OUR BOROUGH: LOVE & HUSTLE

BBC1, 23.35-1.00 uur

Tweedelige documentaire over de arme en gewelddadige wijken van Noord-Londen. Mocht dit een film van Martin Scorsese zijn, hij zou Gangs of London heten.

TERZAKE

Canvas, 20.00-20.20 uur

Dat het steeds warmer wordt, is ook in de steden een groot probleem. Terzake ging voor een reportage zowel in Brussel als Parijs kijken wat mogelijke maatregelen zijn om hittebestendige steden te creëren en wonen in de stad leefbaar te houden. Vlaams klimaatminister Koen Van den Heuvel reageert live. Vervolgens wordt ook dieper ingegaan op kersvers Brits premier Boris Johnsons en diens niet mis te verstane boodschap aan de EU. Europarlementslid Kris Peeters is te gast in de studio.