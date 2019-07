Dierenrechtenorganisatie Gaia pakte donderdag uit met een bijzondere actie in de Brusselse Nieuwstraat. Ze sloten er topsprinter Kevin Borlée op in een kooi voor de actie 'Stop de kooien'. Dat Europese burgerinitiatief wil dat minder dieren hun hele leven in kooien doorbrengen en wil een mentaliteitsverandering rond vlees. Bekijk de opgesloten Borlée in de video hierboven.