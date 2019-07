Na vijftien dagen verliest Tim Wellens de bollentrui aan Romain Bardet: voor het eerst geen Belg op kop in bergklassement in deze Tour

De bollentrui hing in deze Tour de France tot vandaag heel de tijd om Belgische schouders: de eerste twee dagen was Greg Van Avermaet de gelukkige na zijn putsch op de Muur van Geraardsbergen, daarna nam Tim Wellens over. Vijftien dagen hield hij stand, hij overleefde zelfs de Pyreneeën, maar in de eerste Alpenrit moest hij de bollentrui afgeven.

Voor de achttiende etappe van Embrun naar Valloir had Tim Wellens 64 punten, Romain Bardet volgde als 11e in het bergklassement met slechts 18 punten. Maar de kopman van AG2R speelde niet meer mee in het algemene klassement, waardoor hij mee mocht springen in de vlucht van de dag.

Ook Wellens was wel present in de onsnapping: hij kwam nog als eerste boven op de tweede klim van de dag, de Col de Vars, en pakte zo 10 punten. Maar Romain Bardet werd daar tweede en pakte 8 punten, waarna Wellens voorin de rol moest lossen. Ook op de Col d’Izoard en de Tourmalet kwam de Fransman van AG2R vervolgens als tweede boven (respectievelijk achter Damiano Caruso en Nairo Quintana) en sprokkelde zo in één klap 60 punten, waardoor hij op kop komt in het bergklassement.

Bardet leidt nu met 86 punten in het bergklassement, Wellens heeft 74 punten.