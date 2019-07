Kusttram over het hele traject stilgelegd, ook verschillende treinen geblokkeerd

Langs het hele traject van de kusttram is het tramverkeer donderdagnamiddag stilgelegd door technische problemen. Ook op het spoornet is er veel hinder, enkele treinen staan vast.

Eerder op de dag was de bovenleiding van de kusttram al naar beneden gekomen in De Haan, waardoor het verkeer tussen De Haan en Oostende al werd stilgelegd. De afgelopen uren doken er echter nog meer problemen met de bovenleiding of andere technische problemen op, waardoor in eerste instantie beslist werd de trams aan lagere snelheid te laten rijden.

‘Maar daardoor nemen de vertragingen natuurlijk verder toe’, zegt Sonja Loos, woordvoerster van De Lijn. ’Uiteindelijk werd beslist het verkeer over het hele traject stil te leggen. We konden de veiligheid niet meer garanderen en met het vele volk aan de kust wilden we geen risico's nemen.'

Momenteel worden de kusttrams vervangen door pendelbussen. 'We doen ons best om de reizigers alsnog op hun bestemming te krijgen', aldus Loos. 'Eens de temperatuur voldoende gezakt is, kunnen we de schade opmeten en aan de herstellingen beginnen. We hopen vrijdagochtend alles weer op te starten, al kunnen er ook dan nog enkele problemen zijn.'

In De Haan was donderdag even het gemeentelijk noodplan afgekondigd omdat daar mensen vastzaten op een stilstaande tram. 'We hebben mensen water gegeven en de brandweer en politie kwamen ter plaatse. De situatie was snel opgelost', zegt burgemeester van Wilfried Vandaele.

Hinder op het hele spoornet

Ondanks extra controles van Infrabel, laat de extreme hitte zich ook voelen op het spoor. Brandjes, defecte treinen en schade aan bovenleidingen: de incidenten volgen elkaar donderdag snel op. 'Hier en daar zijn er inderdaad incidenten door de warmte. Dat zorgt voor vertragingen en afgelastingen', zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.

'Met deze temperaturen kunnen we geen incidenten uitsluiten', zegt Temmerman. 'Zelfs ondanks alle preventieve maatregelen die Infrabel genomen heeft. Waar ze kunnen, lossen ze de problemen zo snel als mogelijk op.'

Tussen Brussel en Mechelen staat al bijna twee uur een Thalys-trein geblokkeerd door problemen met de bovenleiding. De reizigers zijn intussen uit de trein geholpen. Op die lijn zijn sinds 14.30 uur maar twee van de vier sporen beschikbaar. Reizigers tussen Brussel en Antwerpen moeten daardoor rekening houden met vertragingen en afschaffingen.

Ook tussen Kortrijk en Oudenaarde zijn er sinds 15.30 uur problemen met de bovenleidingen. Daar staan twee treinen vast, maar de zestig reizigers aan boord zijn intussen geëvacueerd. Ook in Ruisbroek staat een trein stil. De 350 reizigers moeten uitstappen op het perron van Ruisbroek en zullen met andere treinen naar Brussel verder reizen.

Het treinverkeer is onderbroken tussen Mechelen en Puurs, tussen Hamont en Mol, tussen Mol en Hasselt, en tussen Boom en Antwerpen-Zuid. Ook in Brussel rijden gevoelig minder treinen. Bekijk hier alle incidenten.

Thalys zet ticketverkoop tijdelijk stop

Omdat de extreme weersomstandigheden te veel problemen veroorzaken op het spoor, heeft Thalys de ticketverkoop voor al zijn ritten van donderdag stilgelegd. De spoorwegmaatschappij raadt klanten aan om hun reis uit te stellen. Donderdagmiddag vielen twee Thalys-treinen uit.

'We doen dit uit voorzorg', klinkt het bij de persdienst van Thalys. 'Het is nu beter om niet nog meer mensen op de treinen te zetten. Het is een veiligheidsmaatregel.' Het is nog niet uitgemaakt of de maatregel ook vrijdag zal gelden. 'Dat zal afhangen van het verloop van het treinverkeer.'