Playlist. De muziek die elk diner op smaak brengt

Met de juiste muziek op de achtergrond maakt uw uw dinertjes tot een succes. Helaas doen velen net het omgekeerde. Met de tips van een restaurant-deejay in ons achterhoofd maakten wij voor u deze diner-playlist.

Restaurant-deejay Greet Van ’t veld ergert zich vaak aan de muziek in restaurants. ‘Om niveau te halen, verzorgen ze het eten, de tafels, de bloemen, het interieur en de wijnen heel goed. Van alles maken ze werk. Maar de muziek hinkt vaak achterop. Dat zegt ze vandaag in De Standaard.

Herkenbaar? Ergert u zich ook aan lomp gedreun wanneer u van uw quinoa-slaatje of sole meunière wil genieten? Wat is goeie tafelmuziek dan wel? Niet zomaar een lijstje met uw favoriete songs, zo blijkt. Een goeie visie op een en ander is nodig.

Probeer alvast deze playlist van bijna vier uur even uit. Enkel bij een dinertje natuurlijk, en strikt in deze volgorde.