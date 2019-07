Oekraïne legt Russische tanker aan ketting

Oekraïne heeft donderdag bekendgemaakt dat het in een van zijn havens een Russische tanker aan de ketting heeft gelegd. Moskou gaf Kiev meteen een waarschuwing.

De tanker in kwestie wordt verdacht van betrokkenheid bij een scheepvaartincident tussen de twee landen. Volgens Kiev nam de tanker in november vorig jaar deel aan de inbeslagname van Oekraïense oorlogsschepen door Rusland voor de kust van de Krim, het Oekraïense schiereiland dat door Moskou geannexeerd werd.

De tanker kwam woensdag in de haven van Izmail aan, aan de monding van de Donau, waar hij aan de ketting werd gelegd, deelde de Oekraïense veiligheidsdienst SBU mee.

Een groep speurders van SBU heeft de tanker doorzocht, documenten meegenomen en de bemanningsleden ondervraagd, zo werd in de mededeling gepreciseerd. Kiev bereidt een gerechtelijke vordering voor om het tankschip in beslag te nemen.

‘Als het om een gijzeling van Russen gaat, dan zal dat beschouwd worden als een grove schending van het internationale recht en zullen de gevolgen niet lang uitblijven’, waarschuwde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de toestand onderzocht om ‘gepaste maatregelen’ te treffen.

Naam gewijzigd

Eind november namen de Russische autoriteiten drie Oekraïense oorlogsschepen in beslag die door de Straat van Kertsj naar de Zee van Azov probeerden te varen. Het was het eerste rechtstreekse gewapende incident tussen de twee landen, wier relaties sinds 2014 een zware crisis doormaken. Sinds de inbeslagname worden 24 Oekraïense matrozen vastgehouden in Rusland.

Volgens SBU nam de tanker Neyma deel aan de blokkering van de Oekraïense schepen door hen de toegang tot de Straat van Kertsj te versperren. De Russische eigenaars van het schip wijzigden nadien de naam van de tanker in Nika Spirit om ‘zijn betrokkenheid bij deze daad van agressie te verbergen’.

De nieuwe Oekraïense president Volodimir Zelenski vroeg eind mei aan zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin de militairen van de drie oorlogsschepen vrij te laten, maar half juli verlengde het Russische gerecht hun aanhouding met drie maanden.

De relaties tussen Rusland Oekraïne zijn erg gespannen sinds pro-westerlingen in 2014 aan de macht kwamen in Kiev. Daarna werd de Krim door Rusland geannexeerd en brak in het oosten van Oekraïne een conflict met pro-Russische separatisten uit waarbij in vijf jaar tijd bijna 13.000 doden vielen.