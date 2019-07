Een paar Nike-atletiekschoenen in maat 48 uit 1972 is dinsdag bij het veilinghuis Sotheby’s in New York verkocht voor 437.500 dollar (391.285 euro). Daarmee zijn de Nike Moon Shoes de duurste sneakers ter wereld. Sotheby’s had de waarde geschat op 160.000 dollar.

De nieuwe eigenaar, de Canadese ondernemer Miles S. Nadal, vond de schoenen dus drie keer zoveel waard. Nadal kocht vorige week, net voor de veiling, een zeldzame sneakercollectie op die bij Sotheby’s onder de hamer zou gaan. Voor 850.000 dollar was de Canadees 99 paar zeldzame sneakers rijker.

De Nike Moon Shoes zijn een ontwerp van Nike-medeoprichter en atletiekcoach Bill Bowerman en werden speciaal gemaakt voor de Amerikaanse olympische kwalificatiewedstrijden in 1972. Het is het enige overblijvende, ongebruikte paar van twaalf. De sneakers worden tentoongesteld in Nadals privémuseum in Toronto.

Het vorige record was 190.373 dollar voor een paar gesigneerde Michael Jordan Converse-sneakers, die de basketbalster droeg tijdens de olympische finale van 1984 in Los Angeles.