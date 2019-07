Nieuw nationaal record: nu 40,6 graden in Kleine Brogel

We hebben alweer een nieuwe warmterecord. In Kleine Brogel gaf de thermometer donderdagnamiddag 40,6 graden aan, zo meldt meteoroloog David Dehenauw.

Het record van donderdag, toen 40,2 graden werd opgetekend in het Luikse Angleur , heeft dus niet lang standgehouden. ‘En het is nog niet gedaan’, schrijft Dehenauw op Twitter.

Eerder op de dag werd ook in Ukkel, het nationaal referentiepunt, een record opgetekend: om 13.10 uur werd daar een temperatuur van 36,8 graden Celcius gemeten. Daarmee is ook het record van 27 juni 1947 verbroken, meldt weerman Frank Deboosere op Twitter. Vermoedelijk worden ook daar nog hogere temperaturen opgemeten, het eindresultaat wordt op het einde van de dag bekendgemaakt.

Ook bij onze buren worden records verbroken

In Gilze-Rijen, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, werd om 14.40 uur een temperatuur van 39,4 graden gemeten. Om 14.54 uur had het kwik er zelfs al 40,4 graden bereikt. Het oude record stond op naam van Eindhoven. Daar was het woensdag 39,3 graden.

In Parijs werd de kaap van 41 graden gerond. Het vorige warmterecord voor Parijs dateerde van 28 juli 1947: 40,4 graden. Mogelijk zal de temperatuur in Parijs in de loop van de namiddag nog verder oplopen. Météo-France verwacht dat het donderdag nog 42 graden kan worden.

In Duitsland is het hitterecord woensdag voor de bijl gegaan. Geilenkirchen, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, vlakbij de grens met het Nederlandse Zuid-Limburg, bleek met 40,5 graden bij onze oosterburen de heetste plek sinds het begin van de waarnemingen. De temperatuur werd opgetekend in een meetstation van de Navo. Experts van de Duitse Weerdienst namen de data daarom nog een keer onder de loep en bevestigden donderdagmorgen het nieuwe record.

Het hitterecord stond tot woensdag op naam van het Beierse Kitzingen, waar begin juli 2015 40,3 graden werd geregistreerd

Mogelijk kan Geilenkirchen maar kort van zijn nieuwe recordstatus genieten, want meteorologen gaan ervan uit dat het kwik donderdag nog een knikje hoger gaat.