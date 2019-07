Spaanse premier Sanchez geeft toe dat hij geen meerderheid haalt

Nadat hij dinsdag al de eerste vertrouwensstemming verloor, weet Pedro Sanchez dat hij ook vandaag de vertrouwensstemming gaat verliezen. Na de zomer mag hij nog eens proberen, al komen nieuwe verkiezingen nu weer erg dichtbij.

Dinsdag moest Sanchez nog een volstrekte meerderheid kunnen voorleggen, wat onmogelijk was. Maar ook een gewone meerderheid, dat was de vereiste vandaag, bleek onhaalbaar voor Sanchez en zijn sociaaldemocratische PSOE.

Hij erkende dat vanmiddag bij het begin van de zitting van het parlement. ‘Er was geen akkoord mogelijk met Podemos’, zei Sanchez nog voor de stemming. ‘We zullen niet de regering krijgen die belangrijk is voor Spanje.’ Hij schoof de schuld voor de mislukking in de schoenen van Podemos, al geeft Sanchez het nog niet op en wil hij een nieuwe poging wagen om die partij te overtuigen, zei hij.

Nieuwe verkiezingen

Sanchez was de winnaar van de Spaanse verkiezingen met 28 procent van de stemmen. Zijn droomscenario – alleen regeren met een minderheid – kreeg geen steun van de andere partijen. Het ideale plan B, een ­coalitie met Ciudadanos, werd ­getorpedeerd door partijleider ­Albert Rivera, die een rechtsere koers wil varen en een persoonlijke afkeer koestert voor Sanchez. De PSOE en Ciudadanos hebben samen nochtans een ruime meerderheid.

Bleef over: plan C of, anders gezegd, samenwerken met Unidas Podemos, een grote verliezer van de stembusgang. Ook dat plan liep vandaag finaal op de klippen.

In september kan Sanchez een derde poging doen om het parlement te overtuigen. Maar gemakkelijk wordt dat geenszins. Na de zomer zal de Catalaanse crisis terug van nooit weggeweest zijn met de Catalaanse feestdag en de uitspraak in het proces tegen de Catalaanse politici die in de cel zitten. Die Catalaanse crisis zal de verschillen tussen de partijen in Spanje nog meer op scherp zetten.

Met andere woorden: het scenario van een mislukking vandaag is het scenario van nieuwe verkiezingen in november, de vierde in vier jaar tijd.