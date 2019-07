Stress van personeel verlagen: een echte hondenjob!

Een hond op kantoor, is dat nu een goed idee of niet? Experts en ervaringsdeskundigen vinden van wel, op voorwaarde dat er op voorhand goed over nagedacht wordt. “En eens de hond er is, moet je er actief mee bezig zijn om positieve effecten op de werknemers te creëren”, vindt Goedele Sohl, die bedrijven helpt om hun hond optimaal te integreren op de werkvloer.

Vorige week was het de internationale Take Your Dog To Work Day, een traditie die al vele jaren bestaat in Angelsaksische landen en sinds kort ook naar België is overgewaaid. Tal van werknemers en baasjes gingen maar al te graag in op de uitnodiging om hun viervoeter voor een dag mee naar het kantoor of magazijn te brengen. Het enthousiasme was niet altijd onverdeeld positief.

“Er zijn wel wat gevaren als je zonder degelijke voorbereiding een hond mee naar het werk brengt”, zegt de Limburgse hondengedragstherapeut Dany Grosemans. “Een hond die thuis braaf is, kan in een andere omgeving helemaal anders reageren. Het onbekende kan leiden tot stress en dan weet je nooit wat een hond doet. Ofwel gaat hij zich terugtrekken, ofwel gaat hij aanvallen en bijten.”

Kaderen

Er zijn nog een aantal mogelijke valkuilen die voorafgaandelijk moeten bestudeerd worden. “Het kan zijn dat collega’s een angst of zelfs fobie hebben voor honden”, zegt Goedele Sohl, die de dieren als therapie bij bedrijven introduceert.

“Of een allergie. Andere hebben een weerstand uit religieuze overwegingen. Bij de voorbereiding moet er duidelijk afgesproken worden hoe de hond benaderd kan worden. Als iedereen hem voortdurend wil aaien of ermee wil spelen, kan dat gevaarlijk zijn. Het is dus heel belangrijk dat dit gebeuren heel goed gekaderd wordt bij alle medewerkers.”

Therapiehond

Er is ook een groot verschil tussen een eenmalig bezoek van een hond die normaal bij iemand thuis verblijft, en een ‘kantoorhond’ die zijn dagen standaard doorbrengt op de werkvloer. “Een derde mogelijkheid is dat een getrainde therapiehond regelmatig op kantoor langskomt om een actieve invloed te hebben op de werknemers en hun prestaties”, licht Goedele Sohl toe.

“Want in tegenstelling tot de mogelijke obstakels, zijn er heel wat positieve effecten die de aanwezigheid van een hond met zich meebrengt. Dit zowel voor de werkgever, het team als de individuele werknemer.”

Mascotte

In de eerste plaats is een hond op kantoor goed voor het imago van het bedrijf. “Een huiselijke, gemoedelijke sfeer, met respect voor mens en dier, is een vorm van employer branding”, weet Goedele Sohl. “Wie een hond in huis haalt, kan zich onderscheiden van andere potentiële werkgevers. Het brengt een funfactor mee, waar vooral jonge werknemers naar op zoek zijn.”

Het is ook goed voor de groepsgeest. “Collega’s dragen samen zorg voor het dier en zo zorgt de hond voor verbondenheid. Niet zelden is de hond de mascotte of het uithangbord van het bedrijf, waar iedereen fier op is.” Tot slot zullen de medewerkers ook een persoonlijk effect van de hond ervaren. “We weten dat de dieren zorgen voor een verlaging van het stressniveau en een verhoging van de productiviteit”, aldus de experte.

“De hond eten geven, ermee gaan wandelen of een spelletje spelen, zorgt voor afleiding en bezinning. Het kan ook helpen om moeilijke beslissingen te nemen, conflicten op te lossen of bepaalde uitdagingen aan te gaan. Er zijn dus vele situaties waarin een kantoorhond een positieve impact kan hebben. Maar dan moet je er actief mee bezig zijn. Aan een hond die de hele dag in zijn mandje ligt, heeft niemand iets. Om het therapeutische effect te optimaliseren, is het goed hier bewust mee om te gaan. Net zoals je voor andere managementvraagstukken een consultant inschakelt, is het ook voor het inzetten van een hond aangewezen om je door professionals te laten adviseren. Dat biedt het meeste garanties op welzijn voor mens en dier.”

