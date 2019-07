Boris Johnson sprak donderdag voor het eerst als premier het Britse Lagerhuis toe. Hij sprak tijdens een erg rumoerige zitting onder meer de ambitie uit dat hij van het Verenigd Koninkrijk 'het beste land ter wereld om in te wonen' wil maken. Hij herhaalde ook zijn ambitie om ten laatste op 31 oktober uit de EU te vertrekken, desnoods zonder akkoord.

'Samen met mijn hele team van ministers zijn we vastberaden om de Brexit ten laatste op 31 oktober te verwezenlijken', zei Johnson nogmaals. En opnieuw herhaalde hij de voorkeur te geven aan een vertrek uit de EU mét akkoord. 'Al zijn de huidige afspraken met Brussel onaanvaardbaar, zowel voor dit parlement als voor ons land.'

Er moet dus een nieuw akkoord onderhandeld worden met Brussel. Daarin kan volgens Johnson geen sprake zijn van een backstop, de 'vangnetoplossing' die een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland na de Brexit moet vermijden. 'Er bestaan zeker andere oplossingen voor de Ierse grens', zei Johnson. 'We zijn meer dan klaar om met de EU aan tafel te zitten en over die mogelijkheden te praten. Hopelijk is de EU dan ook bereid om wijzigingen aan de huidige deal toe te laten. Doen ze dat niet, dan zullen we wel moeten vertrekken zonder overeenkomst.'

Tot erg grote problemen zou dat volgens Johnson overigens niet leiden. 'We zijn beter voorbereid op een harde Brexit dan velen geloven', zei hij vervolgens. 'De Europese Unie verlaten zonder akkoord gaat over het grijpen van kansen.'

De nieuwe Britse premier zei vervolgens ook dat 'niemand meer dan hijzelf gelooft in de postitieve effecten van migratie'. 'Al is het wel duidelijk dat de manier waarop veel van die immigratie plaatsvindt, moet veranderen.' Johnson pleitte voor de invoering van een systeem dat op Australische leest is geschoeid.

'Economische waanzin'

Oppositieleider Jeremy Corbyn had - weinig verrassend - geen goed woord over voor de maidenspeech van premier Johnson. 'Hoe denkt de nieuwe premier te slagen in iets waarin zijn voorganger niet is geslaagd?', sprak Corbyn. 'Zonder deal met Brussel gaan onze voedselprijzen de lucht in en verliezen we duizenden jobs. Het is het summum van economische waanzin.'

'Natuurlijk zal de rijke elite, de achterban van de Conservatieve partij, die economische waanzin niet aan den lijve ondervinden. Maar wij van Labour zullen geen enkele deal steunen die tot werkloosheid voor de gewone man zal leiden. Mocht de nieuwe premier zijn nieuwe deal voorleggen aan het volk, in een tweede referendum, dan zullen wij campagne voeren om in de EU te blijven.'