Greta Thunberg maakt muzikaal debuut

De stem van de Zweedse klimaatactiviste is te horen in het openingsnummer van het volgende album van de Britse band The 1975.

Elk album van The 1975 begint met een andere versie van hetzelfde nummer, dat eveneens The 1975 als titel draagt. Op het volgende album van de Britse band, ‘Notes on a conditional form’, bevat dat nummer een monoloog van de zestienjarige Greta Thunberg, die daarin opnieuw aandringt op actie tegen de opwarming van het klimaat.

Met op de achtergrond minimale muzikale omlijsting zegt Thunberg onder meer: ‘We moeten erkennen dat de oudere generaties hebben gefaald. Alle politieke bewegingen hebben in hun huidige vorm gehaald. Maar de homo sapiens is nog niet mislukt. Er is nog tijd om een andere weg in te slaan.’

Thunberg concludeert verder nog dat ‘de tijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid en rebellie is aangebroken’.

Op vraag van de Zweedse activiste gaan de opbrengsten van het nummer naar de klimaatactivisten van Extinction Rebellion. De band belooft voortaan ook zelf inspanningen voor het klimaat te zullen doen, onder meer door hun cd's niet meer te verpakken in wegwerpplastic.

Thunberg was dinsdag nog te gast in het Franse parlement, waar haar bezoek voor heel wat ophef zorgde.