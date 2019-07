De Zweedse openbare aanklager heeft de Amerikaanse rapper A$AP Rocky officieel aangeklaagd voor slagen en verwondingen. De 30-jarige hiphopster zit al sinds eind juni in een cel in Stockholm nadat hij het aan de stok had gekregen met twee mannen.

Rocky, of Rakim Mayers, wordt officieel aangeklaagd voor slagen en verwondingen, laat het parket in de Zweedse hoofdstad weten. Hij zal samen met twee mensen uit zijn team terecht moeten staan.

A$ap Rocky (echte naam Rakim Mayers) moet zich verantwoorden voor een straatgevecht in Stockholm, waarbij hij een man die op de grond lag verschillende keren natrapte. De Amerikaanse artiest, die beweert dat hij werd aangevallen en zichzelf moest verdedigen, meldde zich op 3 juli zelf aan bij het gerecht, nadat er video’s van het gevecht circuleerden online. Hij wordt sindsdien vastgehouden, samen met twee leden van zijn entourage, omdat het Zweedse gerecht hem beschouwt als een vluchtgevaar.

Afgelopen weekend belde de Amerikaanse president Donald Trump nog met de Zweedse premier Stefan Löfven over de zaak. Trump stelde toen voor persoonlijk de borgsom voor de rapper te betalen. Hij deed dat na tussenkomst van de Amerikaanse rapper Kanye West en zijn echtgenote, realityster Kim Kardashian. Trump beloofde toen op Twitter de ‘zeer getalenteerde’ Zweedse premier te bellen ‘om te zien wat we kunnen doen om A$AP Rocky te helpen’. Die tussenkomst zou er al voor gezorgd hebben dat de 30-jarige rapper naar een andere, meer comfortabele verdieping van de gevangenis is verhuisd.

A$ap Rocky was in Stockholm voor de start van zijn Europese tournee en moest sindsdien al heel wat concerten afzeggen, waaronder het Belgische muziekfestival Dour. Hij stond ook gepland om zondag op te treden op Tomorrowland.

Zijn manager John Ehmann is een petitie gestart om de vrijlating van de artiest te eisen. Die werd intussen al meer dan 600.000 keer ondertekend. Ehmann beweert ook dat het Zweedse gerecht het Verdrag van Wenen voor consulaire betrekkingen heeft geschonden, door Mayers op de dag van zijn arrest consulaire bijstand te ontzeggen. ‘Het is pijnlijk dat een man in deze omstandigheden wordt opgesloten, terwijl zijn schuld nog niet eens werd bewezen’, schreef hij op Instagram.