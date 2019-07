Franky Zapata, de Fransman die met een flyboard het Kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wou oversteken, is daar niet in geslaagd. Zapata kwam in het water terecht toen hij wou bijtanken op een platform in zee. Zapata bleef ongedeerd. Vanochtend was hij nochtans goed vertrokken, zoals u in de video hierboven ziet.

Op 14 juli, de Franse nationale feestdag, vloog Zapata over de militaire parade in Parijs. Hij deelde toen deze beelden.