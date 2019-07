Axel Witsel gelooft dat Dortmund dit seizoen Bayern wél kan afstoppen: “Hebben nu meer ervaring”

Axel Witsel begint aan zijn tweede seizoen bij Borussia Dortmund. De 30-jarige Rode Duivel groeide vorig jaar meteen uit tot vaste waarde bij de Duitse grootmacht en hoopt dit seizoen te oogsten. “Ik wil de titel winnen”, verstopt Witsel zijn ambitie niet.

Dortmund was vorig jaar sterk op dreef en leek even op weg naar de Duitse titel, maar finaal ging het onvermijdbare Bayern München toch weer met de triomf lopen. Witsel hoopt de Beierse topclub komend seizoen wel af te houden. Borussia toonde zich alvast op de transfermarkt, met de komst van routinier Mats Hummels (van Bayern) en Thorgan Hazard (van Borussia Mönchengladbach).

“Ik denk dat we dus een sterker team hebben dan vorig jaar”, vertelde Witsel in Kicker. “We hebben nu veel meer ervaring in de rangen, en dat kwamen we afgelopen seizoen in de eindspurt tekort. Hummels gedraagt zich bijvoorbeeld als een echte leider, zo iemand kunnen we echt gebruiken. Hij laat zich meteen gelden op training en in oefenpartijen. We willen de titel, maar zullen ons in het kampioenschap moeten bewijzen.”

Dortmund trapt op 17 augustus de Bundesliga af met een thuisduel tegen Augsburg.