‘Hitte leidt tot stress bij varkens en kan tot de dood leiden’

Animal Rights wil dat de regering actie onderneemt om dierentransporten op zomerse dagen te verbieden.

De dierenrechtenorganisatie filmde woensdagnamiddag vrachtwagens die bij slachthuis Porc Meat in Zele werden gelost en zag hoe onder het losplatform overleden varkens lagen, als afval aan de kant gegooid.

‘Terwijl de hoogste temperatuur ooit in België werd gemeten - 39,9 graden - en de mens verkoeling zocht aan het zwembad, gingen ondertussen de veetransporten gewoon door. In tegenstelling tot de omringende landen kent België hiervoor geen hitteplan of transport-stop’, hekelt de organisatie.

Varkens zweten niet

Een maand geleden, tijdens de vorige hittegolf, filmde Animal Rights ook al bij diverse slachthuizen hoe trailers met varkens en runderen in de brandende zon stonden te wachten. ‘Varkens kunnen slecht tegen hitte; ze zweten namelijk niet. In de natuur lossen ze dat op door modderbaden te nemen, maar de onnatuurlijke situatie in de stallen en transportwagens geeft die mogelijkheid niet. Hitte leidt tot stress en dat kan uiteindelijk tot de dood leiden’, waarschuwt de organisatie.

‘Het is duidelijk dat boeren, transporteurs en slachthuizen geen verantwoording nemen en deze misdaad tegen de dieren laten voortbestaan’, zegt campagneleider Erwin Vermeulen. De organisatie eist van de regering dat die ‘direct maatregelen neemt om aan deze hel een einde te maken’.