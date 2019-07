WK ZWEMMEN. Lecluyse in halve finales 200m schoolslag, Dumont uitgeschakeld ondanks Belgisch record

Fanny Lecluyse heeft zich donderdag op het wereldkampioenschap zwemmen in olympisch bad in het Zuid-Koreaanse Gwangju gekwalificeerd voor de 200 meter schoolslag. De 27-jarige West-Vlaamse haalde met 2:25.05 de zevende tijd. Valentine Dumont werd uitgeschakeld in de 100 meter vrije slag, ondanks het neerzetten van een nieuw Belgisch record.

De Canadese Sydney Pickrem was de snelste in de 200 meter schoolslag, met een tijd van 2:24.53. De halve finales vinden donderdagnamiddag plaats, de finale vrijdag. Lecluyse, die met een tijd van 2:23.77 de houder is van het Belgisch record in de 200 meter schoolslag, zwemt dinsdag ook de 50 meter schoolslag.

Valentine Dumont werd donderdag de eerste Belgische zwemster die bij de 100 meter vrije slag onder de 55 seconden bleef (54.90). Ze verbrak zo haar eigen record van 55.33 dat ze in mei in Antwerpen behaalde. De 19-jarige kon zich ondanks het nieuwe Belgisch record niet plaatsen voor de halve finales. Ze eindigde op de 27ste plaats, snelste was de Amerikaanse Simole Manuel (53.10). Om zich te plaatsen had Dumont, die deelneemt aan haar eerste WK, onder een tijd van 54.25 moeten blijven.