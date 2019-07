Nigel Mansell antwoordt met een glimlach als hij het heeft over de moderne hybride F1-bolides. De wereldkampioen van 1992 laat ook zijn licht schijnen over waaraan het de F1 tegenwoordig ontbreekt.

Er wordt al jaren gespeculeerd over het feit wanneer de huidige hybride 1.6 turbo krachtbronnen de grens van de duizend PK zullen breken. Technici van zowel Mercedes als Ferrari houden de informatie over het vermogen van hun motoren angstvallig geheim maar het staat wel vast dat de grens van duizend PK niet meer veraf is.

Nigel Mansell kan er enkel om glimlachen, de Brit maakte immers het vorige turbo-tijdperk mee en vertelt tegenover het FIA-magazine ‘Auto’ wat voor monsters die bolides waren.

“De Formule 1 zal nooit meer zo zijn zoals toen,” aldus Mansell. “Onze toenmalige turbo-bolides temmen was een van de meest beangstigende dingen die je in je leven kon meemaken.”

“Er komt niets in de buurt van mijn bolide van in 1987, de Williams FW11B. De rijders van nu weten helemaal niet hoe zo een auto aanvoelt. Tijdens de laatste trainingen hadden wij 1500 PK ter beschikking en de geruchten willen dat de BMW-motor er nog meer had.”

“Wij hadden doorslippende wielen in zesde versnelling tegen 290 kilometer per uur, zoiets kan je moeilijk onder woorden brengen. Je snijdt een bocht aan en je hebt echt de indruk dat je auto je wil vermoorden.”

“Eens een bocht achter je lag kon je om twee redenen opgelucht adem halen. Ten eerste omdat je door de middelpuntvliedende kracht amper kon ademen en ten tweede omdat het gewoonweg gelukt was.”

Het waren ook behoorlijk grimmige jaren en er werden wel stappen gezet op het vlak van veiligheid maar dat was enkel mogelijk tot zover de technologie het destijds toeliet. Maar desondanks zou Mansell er naar eigen zeggen er geen seconde van willen gemist hebben.

“Het waren geweldige tijden,” gaat Mansell verder. “Toen ik begon had je Alan Jones, Niki Lauda, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Mario Andretti, Alain Prost, allemaal rijders die ofwel al wereldkampioen geweest waren of het nog zouden worden. Daarnaast had je nog veel race winnaars en een opkomende Ayrton Senna.”

“De druk in een startveld dat kwalitatief zo hoog was was enorm. Maar je had echt wel de indruk dat je tot de elite behoorde.”

