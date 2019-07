Verdwijnt Duitsland van de F1-kalender?

Het ziet er hoe langer hoe meer naar uit dat er volgend jaar geen GP van Duitsland op de F1-kalender zal staan.

Michael Schumacher domineerde ooit de Formule 1 in zijn Ferrari en hij was uitgegroeid tot een ware volksheld, iets dat vandaag de dag best te vergelijken valt met de Max-mania in Nederland.

De tickets voor de GP van Duitsland verkochten toen als zoete broodjes maar de GP van Duitsland zit ondertussen al jarenlang in de hoek waar de klappen vallen, dit ondanks de vier wereldtitels op rij van Vettel bij Red Bull en de titanenstrijd van Nico Rosberg met Lewis Hamilton bij Mercedes.

Ooit waren er twee F1-races in Duitsland, zowel op de Nürburgring als de Hockenheimring. Dat veranderde naar één race per seizoen met afwisselend de Hockenheimring en de Nürburgring. Die laatste viel af en de GP van Duitsland vond in 2015 en 2017 daardoor niet plaats.

Geruggesteund door Mercedes vindt de GP van Duitsland voor het eerst terug twee jaar na elkaar plaats. Het financieel plaatsje blijft echter problematisch. De toekomst van de Duitse F1-race is dan ook hoogst onzeker en in Hockenheim zien ze de toekomst somber in.

Zo kan het dat de GP van Duitsland plots van de F1-kalender verdwijnt, dit ondanks een Duitse constructeur die de F1 domineert en verschillende Duitsers op de startgrid van de Formule 1.

"Ik acht de kans klein dat er in 2020 een Duitse GP plaatsvindt," aldus Georg Seiler, de circuitdirecteur van de Hockenheimring, tegenover persbureau DPA.

"Er staan voor volgend jaar 21 races gepland. Hanoi en Zandvoort zijn nieuw, er zullen dus races moeten afvallen. Mexico en Barcelona behoren tot de kandidaten om af te vallen, wij ook."

Enkel een zekere Mick Schumacher, momenteel actief in de Formule 2, lijkt het tij voor Duitsland nog te kunnen keren, al zal het nog even duren alvorens we de zoon van Mick Schumacher in de Formule 1 zien.

