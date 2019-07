Gedetineerde valt cipiers aan in gevangenis Brugge: drie cipiers zwaargewond

Woensdagnamiddag heeft een gedetineerde drie cipiers aangevallen in de gevangenis van Brugge. De drie cipiers werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De gedetineerde die de cipiers aanviel is al langer gekend voor zijn agressieve uitlatingen. Hij is kickbokser en takelde de drie cipiers zwaar toe.

Het gevangenispersoneel gaat door het incident zeker tot donderdag over op zondagsdienst, zo meldt de socialistische vakbond ACOD. Woensdagavond was er al een overleg met het gevangenispersoneel. Donderdagochtend volgt een tweede overleg en wordt beslist over het al dan niet terug opnemen van de normale shifts.

Het parket bevestigt intussen dat een gedetineerde, geboren in het jaar 1991, drie cipiers te lijf is gegaan en hen daarbij verwond heeft. Verder kan het parket nog niet veel informatie vrijgeven. ‘De man is gearresteerd en het onderzoek zal nu verder zijn verloop kennen’, aldus procureur Frank Demeester.