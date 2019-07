Liverpool kan in eerste seizoenshelft geen beroep doen op Engels international Clyne

Liverpool moet het een groot deel van komend seizoen stellen zonder Nathaniel Clyne. De vleugelverdediger liep in de oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund (2-3 nederlaag) een zware knieblessure op. Medisch onderzoek bracht schade aan de voorste kruisband aan het licht.

De 28-jarige Clyne staat sinds 2015 onder contract bij Liverpool. De Engelse international (14 caps) speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij Bournemouth, maar sloot tijdens de voorbereiding opnieuw aan bij de Champions League-winnaar. Trent Alexander-Arnold is in principe de vaste rechtsback in het elftal van Jürgen Klopp.

“We vinden het allemaal zo erg voor ‘Clyney’. Hij verkeerde in bloedvorm. Hier wordt geen enkele speler gelukkig van, maar het positieve aan dergelijke blessures is dat het herstel in principe zonder complicaties verloopt. We hopen hem zo snel mogelijk opnieuw op het veld te zien”, reageerde Klopp op het slechte nieuws.