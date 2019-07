Johnson benoemt nieuwe ministers: Raab op Buitenlandse Zaken

Boris Johnson heeft woensdag groen licht gekregen van de Britse Queen om een nieuwe regering te vormen. Woensdagavond werden met Dominic Raab, Sajid Javid en Priti Patel de eerste namen bekendgemaakt.

Johnson heeft Dominic Raab, een euroscepticus uit de nieuwe lichting van de Britse Conservatives, gekozen om de leiding te nemen over de Britse diplomatie, zo heeft Downing Street woensdag bekendgemaakt.

De 45-jarige Raab stapte vorig jaar uit de regering van Theresa May omdat hij het oneens was met haar Brexit-strategie, die volgens hem te verzoenend was met de Europese Unie. Raab wordt ook ‘first secretary of state’, gelijkaardig aan het vicepremierschap.

Voormalig bankier Sajid Javid, zoon van Pakistaanse immigranten, werd tot minister van Financiën benoemd. Hij was minister van Binnenlandse Zaken in de regering-May en vervangt Philip Hammond, die net voor het aantreden van Boris Johnson ontslag nam omdat hij tegen de Brexit zonder akkoord is die overwogen wordt door Johnson.

Priti Patel is de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Patel was voorheen minister van Ontwikkelingssamenwerking, maar kwam onder vuur te liggen vanwege ontmoetingen met Israëlische ministers, onder wie premier Benjamin Netanyahu, wat leidde tot haar ontslag. Ze behoort tot de rechtervleugel van de partij en was net als Johnson een voorvechter van de Brexit.

