Hertha Berlijn legt recordbedrag neer voor Dodi Lukebakio, aldus Bild

Aanvaller Dodi Lukebakio verlaat Watford en tekent een vijfjarig contract bij Hertha Berlijn in de Bundesliga. Dat meldt het goed geïnformeerde Duitse dagblad Bild woensdag. Hertha zou 20 miljoen euro moeten ophoesten voor de Belgische belofteninternational, die vorig seizoen op uitleenbasis indruk maakte bij Fortuna Düsseldorf.

De drie partijen zouden volgens Bild een akkoord bereikt hebben. Hertha Berlijn onderhandelt met Watford, dat Lukebakio in januari 2018 wegplukte bij Charleroi, enkel nog over de afkoopsom van 20 miljoen euro, inclusief bonussen. Dat is een recordbedrag voor Hertha. De 21-jarige winger zou een contract voor vijf seizoenen tekenen in de Duitse hoofdstad. Daarin is geen opstapclausule opgenomen. De Duitse hoofdstedelingen plukten eerder deze zomer Rode Duivel Dedryck Boyata weg bij Celtic.

Lukebakio maakte afgelopen seizoen als geleende speler furore bij Fortuna Düsseldorf. Met zijn tien doelpunten en vier assists hielp het jeugdproduct van Anderlecht om te landen op een verrassende tiende plek in de eindstand. Lukebakio scoorde onder meer een hattrick tegen Bayern München in een wedstrijd die op 3-3 eindigde. Zijn spitsbroeder bij Fortuna, Benito Raman, verzilverde het uitstekende seizoen al met een transfer naar Schalke 04.