Storing op Schiphol: tientallen vluchten geschrapt

Door de problemen kunnen vliegtuigen op Schiphol niet worden volgetankt, met vertragingen en annuleringen als gevolg. Aan het begin van de avond stonden er zeventig toestellen te wachten om te kunnen tanken. In die vliegtuigen zitten geen passagiers, aldus Schiphol.

Vanwege die problemen landen er woensdagavond minder vliegtuigen op de Nederlandse luchthaven. Diverse luchtvaartmaatschappijen hebben samen ruim veertig retourvluchten geannuleerd. Ook is het aantal aankomende vluchten teruggebracht tot een derde van de normale capaciteit, meldt Schiphol.

Oorzaak onbekend

De storing in het systeem van Aircraft Fuel Supply, dat de brandstoftoevoer naar vliegtuigen verzorgt, begon om 13 uur. De oorzaak is nog niet bekend. Volgens de woordvoerder ondervinden passagiers vooral sinds 14.30 uur hinder van die storing. Voor die tijd waren veel vliegtuigen al volgetankt en konden die nog vertrekken. Met Aircraft Fuel Supply wordt hard gewerkt aan een oplossing, aldus Schiphol.

Planes at Schiphol cannot be refuelled right now. As a result, your flight may be delayed or cancelled by your airline. The effect will definitely last in to the evening. Please contact your airline for more information. https://t.co/kGrfO8GNnA