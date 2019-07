Gordon Ramsay vindt caviavlees ‘overheerlijk’

De nieuwe documentairereeks van Gordon Ramsay voor National Geographic veroorzaakte meteen heel wat ophef. De Britse chef waagde zich immers aan enkele gerechten met cavia. ‘Superlekker, je weet niet wat je mist.’

In de eerste aflevering van Gordon Ramsay: uncharted, die zondagavond werd uitgezonden, was de bekende chef te gast in Peru. Tijdens die trip at hij een schotel met cavia, op verschillende manieren klaargemaakt, en hij vond het blijkbaar overheerlijk. ‘Je weet niet wat je mist, want dit is superlekker’, klonk het overtuigd. Waarna hij nog wist te vertellen dat het een beetje naar speenvarken smaakte.

Kritiek

Hoewel het eten van cavia al zo’n 5.000 jaar deel uitmaakt van het voedingspatroon van de Peruvianen die in de Andes leven, waren heel wat kijkers geschrokken dat de bekende tv-chef geen moeite had met het verorberen van het schattige huisdiertje, zo bleek uit de kritiek die ze deelden op sociale media.

De 52-jarige Ramsay liet de kritiek uiteraard niet aan zijn hart komen en bevestigde in een tweet dat hij cavia’s heerlijk vindt ‘net zoals wormen, als ze maar goed worden klaargemaakt’. Al voegde hij er ook wel aan toe dat hij ze niet meteen op de menukaart van zijn restaurants zou zetten.