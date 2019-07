Wout van Aert voor tweede keer geopereerd

Vandaag onderging Wout van Aert een tweede operatie. Het gaat om een “hersteloperatie van spierweefsel”, laat zijn ploeg Jumbo-Visma weten. “Het herstel gaat de komende weken door.”

Wout van Aert mocht dinsdag het ziekenhuis in het Franse Pau verlaten, nadat hij vorige week vrijdag in de tijdrit zwaar ten val was gekomen en daarbij een zware open beenwonde had opgelopen. hij werd per ambulance naar een ziekenhuis van de ploeg (in België of Nederland) vervoerd. Meer informatie gaf de ploeg voorlopig niet.

Today, @WoutvanAert underwent a second recovery operation of muscle tissue. The recovery will continue in the coming weeks. We wish you a speedy recovery, Wout! pic.twitter.com/yppBLvay4s — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) 24 juli 2019

In Frankrijk werden de buisjes verwijderd en de wonde schoongemaakt. Hoe groot de impact van de blessure op de beenspieren zal zijn, moet volgens de ploeg later blijken. Volgens de dokters zou hij nog zo’n twee maanden langs de kant staan. Zelf hoopt hij al sneller weer op de fiets te kunnen stappen. “Het zou een vijftiental dagen in beslag nemen tot de wonde goed gehecht is en twee maanden tot ik weer kan fietsen”, liet hij eerder al weten. “Maar ik hoop dat de dokyter lichtjes overdreven heeft, want ik ben niet van plan om twee maanden van de fiets te blijven. Hij zei het voor de operatie, dus in mijn ogen kan hij het dan nog niet goed weten. Ik moet sowieso eerst naar mijn lichaam luisteren.”