Officieel: doelman Yannick Thoelen keert terug naar KV Mechelen

KV Mechelen heeft Yannick Thoelen teruggehaald naar het AFAS-stadion. De 29-jarige doelman verlaat AA Gent en tekende bij Malinwa een contract voor drie seizoenen. Dat maakte de promovendus woensdag bekend.

Thoelen startte zijn profcarrière bij KV Mechelen, dat de doelman in 2008 wegplukte bij Geel. In drie seizoenen kwam Thoelen niet van de bank, waarna een uitleenbeurt en definitieve overgang naar Lommel volgde. In 2015 plukte AA Gent hem weg bij de Limburgers. Bij de Buffalo’s stond Thoelen de voorbije vier seizoenen 26 keer tussen de palen. Hij zat er in de B-kern.

Met de komst van Thoelen anticipeert KV Mechelen op een nakend vertrek van Michael Verrips. De Nederlandse goalie, vorig seizoen een van de uitblinkers bij Malinwa, zou azen op een transfer naar de Premier League. Verrips stond in de Supercup tegen KRC Genk (3-0 nederlaag) nog aan de aftrap, maar zou nadien zijn kat gestuurd hebben op training.