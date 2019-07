Tony Martin en Luke Rowe uit Tour de France gezet na ruzie op de fiets

De wedstrijdjury van de Ronde van Frankrijk heeft Luke Rowe (Team Ineos) en Tony Martin (Jumbo-Visma) uit de Tour gezet. De twee renners hadden het in de slotkilometers van de rit naar Gap wat al te bont gemaakt.

De dag voor het zware drieluik in de Alpen, moest het peloton woensdag nog aan de bak voor een overgangsetappe van Pont du Gard naar Gap. Daarbij zat het er eventjes bovenarms op tussen Team Ineos en Jumbo-Visma. Toen Luke Rowe (Team Ineos) in de slotkilometers het Jumbo-Visma-treintje langs rechts wilde inhalen, werd hij tot tweemaal toe in de kant gereden door Tony Martin (Jumbo-Visma).

Kopman Steven Kruijswijk van Jumbo-Visma minimaliseerde het voorval voor de camera’s van de NOS. 'Wat er gebeurde moet je aan die twee vragen. Die waren een beetje aan het stoeien. Dat heb je weleens. Ze willen elkaar niks toegeven.' Ook Martins ploegmakker en voormalig gele trui Mike Teunissen maakte er niet al te veel woorden aan vuil. 'Het was stress voor niks. De ploegen kunnen het goed met elkaar vinden, maar vandaag even niet. Het was misschien ook een beetje onnodig van Tony. Zij wilden er langs, maar ze kunnen niet door ons heen. Rechts mochten ze er niet langs.'

Ook Luke Rowe nam Tony Martin achteraf niets kwalijk. 'We vervullen beiden dezelfde rol in de koers. Het was niks. Ik kwam samen met hem over de meet, alles is ok. We hebben elkaar de hand geschud. We reden gewoon in elkaars weg. Dat is koers.'

De wedstrijdjury zag het toch allemaal net iets anders en maakte kort na 19 uur bekend dat de twee renners uit de race gezet werden.

Rowe met tranen in de ogen

Toen de beslissing net was gevallen verscheen Rowe met tranen in de ogen voor de camera’s. 'Dit is het grootste sportevenement ter wereld. Het voelt alsof ik mijn makkers in de steek heb gelaten. Ik heb mezelf in de steek gelaten', zei hij. 'We waren beiden voor onze plaats aan het vechten. Misschien zijn we beiden een beetje te ver gegaan. Dit is hard voor ons allebei. Ik denk niet dat we het verdienen. Wat er gebeurde? We vochten beiden voor onze positie. Het was een van die momenten waarop het temperament naar boven komt, maar het was geen grote ruzie. Het gebeurde ook op 14 kilometer van de streep. We reden samen de laatste 10 kilometer naast elkaar. We beseften beiden dat we een beetje te ver waren gegaan, maar we hebben handen geschud en tegen elkaar gezegd: ‘Morgen gaan we er opnieuw voor.’ Meer was het niet. Ik ben in shock, maar ik moet de beslissing accepteren en mijn hoofd rechtop houden.”

'Gele maar geen rode kaart'

'Ik vind dit een ongelofelijk harde beslissing als ik naar de beelden kijk', aldus Team Ineos-baas Dave Brailsford. 'Tony Martin snijdt Rowe - die voor zijn positie vecht - een beetje de pas af. Maar dat zie je bijna elke dag wel in de koers. Een gele kaart was misschien terecht geweest, maar een rode kaart voor de twee renners lijkt me te streng. Er was geen agressie.'