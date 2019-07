Nederlandse atlete in Duitse cel nadat 50 kilo drugs in haar auto werd gevonden

Een Nederlandse vrouw (26) zit vast in Duitsland. Ze is aangehouden met 50 kilo drugs in haar auto. Dat meldt het Duitse Openbaar Ministerie. Volgens het Algemeen Dagblad en De Telegraaf gaat het om atlete Madiea G. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt niets over de zaak te kunnen melden.

De vrouw werd op 18 juni net over de grens bij het Duitse Elten gestopt voor een routinecontrole. Ze zei tegen de douane dat ze op weg was naar een training in Düsseldorf en dat er sportschoenen in haar kofferbak zaten. In de dozen zat echter 50 kilo xtc en crystal meth. De pillen hadden een waarde van 2 miljoen euro.

G. kwalificeerde zich met haar teamgenoten op de 4x400 meter voor de wereldkampioenschappen atletiek, die eind september in Doha op het programma staan. Tijdens de Europese en wereldkampioenschappen maakten ze meerdere malen deel uit van de Nederlandse equipe op de 4x100 meter.

Technisch directeur van de Atletiekunie Ad Roskam kan niet bevestigen dat het om G. gaat. “Wij horen alleen geruchten, maar krijgen geen bevestiging.” Volgens Roskam is de atlete al wel langere tijd onbereikbaar. “Maar wij kunnen weinig met de geruchten.”