KBVB in beroep tegen FIFA-boete voor inbreuken jeugdtransfers bij Anderlecht

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft beroep aangetekend tegen een boete van 230.000 Zwitserse frank (203.000 euro) die in mei werd opgelegd door de Wereldvoetbalbond FIFA. Dat bevestigde woordvoerder Pierre Cornez woensdag aan Belga. De Voetbalbond werd gesanctioneerd wegens inbreuken bij transfers van minderjarige spelers (U18) bij RSC Anderlecht.

De KBVB heeft na een grondige lezing van de motivering van de FIFA beslist om beroep aan te tekenen tegen de sanctie. Op een nog niet vastgelegd tijdstip zullen advocaten van de bond zich voor de beroepsinstanties van de Wereldvoetbalbond in Zürich gaan verdedigen voor de inbreuken op vier jeugdtransfers bij RSCA.

Het gaat onder meer om de komst van de Congolese verdediger Chancel Mbemba in 2011, toen die zeventien jaar oud was. Voor internationale transfers geldt de algemene regel dat ze alleen toegelaten zijn als spelers ouder zijn dan 18 jaar. Maar de FIFA voorziet op die basisregel drie uitzonderingen. Een eerste daarvan is als de ouders van de voetballer verhuizen om andere redenen dan het voetbal. Voor EU-inwoners zijn de regels voor voetballers tussen 16 en 18 net iets strikter. Er worden in dat geval garanties gevraagd met betrekking tot school, opvoeding en omkadering. Ten slotte: voetballers die op minder dan 50 kilometer van een landsgrens én 100 kilometer van de club wonen, is een transfer toegestaan. Elke internationale transfer moet onderworpen worden aan een controle door de FIFA alvorens ze door mag gaan. Bovendien moet de transfer ook aangegeven worden bij de nationale federatie. In het geval van RSCA dus de KBVB.

Bij de Congolees Mbemba - die in 2011 ontdekt werd door RSC Anderlecht, maar tot 2013 moest wachten op zijn debuut - ging Anderlecht in de fout op bovenstaande regels. Paars-wit probeerde ook de Amerikaan Patrick Tshiani (in 2011, toen 16 jaar), de Roemeen Dragos Cojocaru (in 2012, toen 15 jaar) en de Nepalees Bimal Magar (in 2014, toen 16 jaar) tevergeefs aan te sluiten. Ook in die dossiers stelde de FIFA inbreuken vast. Deze drie spelers schopten het nooit tot de A-kern van paars-wit. Enkel Mbemba, nu bij FC Porto, brak echt door.

Het disciplinaire comité van de FIFA legde paars-wit, dat zijn volledige medewerking verleende aan het onderzoek, een boete van 177.000 euro op. Anderlecht ging niet in beroep.