Drugskoeriers bellen zelf hulpdiensten omdat het te heet wordt in container

Twee drugskoeriers, die een partij drugs uit een container moesten halen, liepen woensdag op een wel heel knullige manier tegen de lamp in de Waaslandhaven. Ze zaten opgesloten in een container en moesten zélf de hulpdiensten bellen omdat het te warm werd.

Het parket Antwerpen bevestigt dat er een onderzoek is geopend naar de uithaling van verdovende middelen.

'Deze voormiddag, rond 10.30 uur, kreeg de noodcentrale een oproep van twee mannen. Ze vertelden dat ze opgesloten zaten in een container aan kaai 1742 en dat ze bezig waren met een drugsuithaling', zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket. 'De container kon gelokaliseerd worden en de twee mannen uit Antwerpen en Schoten werden rond 12.20 uur bevrijd.'

De temperatuur in een zeecontainer kan heel snel oplopen. De mannen hadden bij hun arrestatie hun t-shirts dan ook al uitgedaan in een poging wat af te koelen.

Op dit moment konden ze nog niet verhoord worden. 'In de container is cocaïne aangetroffen, maar de exacte hoeveelheid is nog niet duidelijk', aldus Aerts.

Het verdere onderzoek zal meer duidelijkheid moeten brengen.

Eind juni werden ook al twee mannen uit een container geplukt op dezelfde locatie. Toen hadden dokwerkers hen opgesloten. In de container bleek liefst 882 kilo cocaïne te zitten. De twee uithalers van 33 en 35 jaar oud werden opgepakt.