May neemt afscheid van Downing Street: ‘Hun successen zullen onze successen zijn’

Nu Boris Johnson is verkozen tot nieuwe Britse premier, rest Theresa May enkel nog een afscheid bij de Queen.

May stapte om 14.25 uur lokale tijd een laatste keer buiten bij Downing Street 10. Ze sprak de verzamelde pers kort toe, voor ze koers zette richting Buckingham Palace om haar ontslag in te dienen bij Queen Elizabeth. May zei dat ze de Queen zou adviseren om Johnson te vragen een regering te vormen.

Ze wenst Johnson en zijn team veel geluk toe, ook al ligt er nog veel werk op de plank. ‘Hun successen zullen onze successen zijn, en ik hoop dat er veel zullen volgen’, aldus May. ‘De Brexit moet afgewerkt worden op een manier die voor heel Groot-Brittannië werkt, zodat de Britten een zonnige toekomst tegemoet gaan.’ Woorden waarmee May nogmaals aanstipt dat ze tegen een ‘no deal’ is.

Het premierschap was een geweldige eer zei May, die ook haar kabinet, de parlementsleden, de beveiligingsdiensten, hulpverleners en ambtenaren wil bedanken, ‘want alleen kan je niets bereiken’. Ze bedankte ook het Britse volk. ‘Bedankt om mij jullie vertrouwen te schenken en me de kans te geven om julie te dienen.’

Ze hoopt ook een inspiratie te zijn geweest voor jonge meisjes, ‘die nu ze een vrouw als premier hebben gezien, met zekerheid weten dat er geen grenzen zijn voor wat ze kunnen bereiken’. Tot slot bedankte ze ook haar echtgenoot Philip, ‘haar grootste supporter’.

Wanneer een Brexit-tegenstander in de achtergrond ‘stop Brexit’ riep, antwoordde May ‘ik denk het niet’. Haar laatste woorden als premier.