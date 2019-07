Spirou Charleroi en Brussels komen elkaar tegen in groepsfase EuroCup Basket

Charleroi en Brussels nemen het in de poulefase van de EuroCup basket tegen mekaar op. Dat is het resultaat van de loting van woensdag in München. Ook de Antwerp Giants weten, bij een nederlaag in de Champions League, tegen wie het uitkomt.

Charleroi en Brussels eindigden de voorbije jaargang als respectievelijk derde en vierde in de EuroMillions Basket League. Beide teams hadden een rechtstreeks ticket op zak voor de poulefase. Zij treffen nog twee andere ploegen in groep E. Het gaat om de winnaar van het kwalificatieduel tussen het Zweedse KFUM Borås en het Turkse Karsiyaka. De laatste tegenstander is de verliezer van de qualifier van de Champions League tussen het Nederlandse Groningen en het Portugese Benfica.

Antwerp en kampioen Oostende nemen deel aan de Champions League. De West-Vlamingen mogen meteen naar de poules, Antwerp moet naar de voorrondes. Als de Giants falen, komen ook zij terecht in de EuroCup. Antwerp moet in de tweede kwalificatieronde van de Champions League aan de bak tegen het Zweedse Södertälje of het Bulgaarse Botevgrad. De verliezer hiervan voegt zich in groep G.

Poule-indeling FIBA Europe Cup

Poule A: PVSK Veolia Pecs (Hon), verliezer Mornar Bar (Mon) - Donar Groningen (Ned)/Benfica (Por), verliezer Inter Bratislava (Slw) - Fribourg Olympic (Zwi), winnaar BC Beroe (BUL) - ZZ Leiden (Ned)

Poule B: Landstede Regio Zwolle (Ned), Ironi Ness Ziona (Isr), verliezer Kapfenberg Bulls (Oos) - Kyiv Basket (Oek), winnaar Keravnos (Cyp) - Bakken Bears (Den)

Poule C: Medi Bayreuth (Dui), Apoel Nicosia (Cyp), verliezer Ventspils (LET) - CSM Oradea (Roe)/Falco Szombathely (Hon), verliezer Z-Mobile Prishtina (Kos) - Legia Warszawa (Pol)

Poule D: Bahcesehir (Tur), CSU Sibiu (Roe), verliezer Telekom Baskets Bonn (Dui) - Inter Bratislava (Slw)/Fribourg Olympic (Zwi), verliezer CSM Oradea (Roe) - Falco Szombathely (Hon)

Poule E: Spirou Basket Charleroi, Basic-Fit Brussels, verliezer Benfica (Por) - Donar Groningen (Ned), winnaar Kfum Boras Basket (Zwe) - Karsiyaka (Tur)

Poule F: Levski-Lukoil (Bul), Tsmoki Minsk (WRu), winnaar Kapfenberg Bulls (Oos) - Kyiv Basket (Oek), winnaar Borisfen (WRu) - Dnipro (Oek)

Poule G: Enisey Krasnoyarsk (Rus), winnaar BC Rahoveci (Kos) - U-BT Cluj-Napoca (Roe), verliezer Södertälje Kings (Zwe) - Balkan Botevgrad (Bul), verliezer Antwerp Giants - Södertälje Kings (Zwe)/Balkan Botevgrad (Bul)

Poule H: Egis Kormend (Hon), winnaar Tartu University (Est) - Kataja Basket (Fin), verliezer Keravnos (Cyp) - Bakken Bears (Den), verliezer Nizhny Novgorod (Rus) - Z-Mobile Prishtina (Kos)/Legia Warszawa (Pol)