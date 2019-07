Met 38,9 graden is het warmterecord van 1947 verbroken. Dat meldt weerman David Dehenauw op Twitter. Morgen wordt het mogelijk nog warmer, tot wel 40 graden.

In Kleine Brogel werd de hoogste temperatuur ooit in ons land gemeten. Tot nu toe was 27 juni 1947 de warmste dag sinds het begin van de metingen. Toen gaf de thermometer 36,6 graden aan.

38,9 graden in Kleine Brogel tot nu toe. Hoogste Belgische temperatuur ooit is een feit. Later meer — David Dehenauw (@DDehenauw) July 24, 2019

Gisteren kondigde het KMI voor woensdag en donderdag voor het eerst code rood voor de hitte af. Dat is een waarschuwing voor extreme temperaturen: de mensen moeten veel drinken, rusten en in een gekoelde ruimte verblijven.

Door het warme weer is maandagmiddag ook al op twee plaatsen in ons land de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht overschreden. Om 12 uur werd in Schoten bij Antwerpen 197 microgram ozon per kubieke meter lucht gemeten. In Destelbergen bij Gent overschreed de ozonwaarde de informatiedrempel ook op het middaguur: daar werd 183 microgram per kubieke meter opgetekend. De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel) verwacht dat de ozonwaarden op veel plaatsen zullen worden overschreden.

De huidige hittegolf is het gevolg van een samenspel tussen verschillende meteorologische elementen, waaronder een krachtig hogedrukgebied boven Midden-Europa.

Door de aanhoudende droogte hangt er ook weinig vocht in de lucht, waardoor die ­relatief stabiel is en de wolken­vorming hapert. Tot slot is er nog de zuidelijke wind die hete lucht aanvoert vanuit Noord-Afrika en door de hitte in Spanje en Frankrijk nauwelijks afkoelt.