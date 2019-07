Elke week kruisten de Britse premier Theresa May en oppositieleider Jeremy Corbyn de degens in het Lagerhuis. Vaak ging het er erg hard aan toe. Woensdag was het de laatste keer dat May en Corbyn tegenover elkaar stonden. May eindigde de discussies met de Labourleider met een loeiharde sneer, zoals u in de video hierboven ziet.