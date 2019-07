Boeing lijdt grootste kwartaalverlies ooit

Boeing lijdt onder de perikelen met de 737 Max.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft in het tweede kwartaal een verlies geleden van 2,94 miljard dollar (2,6 miljard euro). Dat is het grootste kwartaalverlies ooit voor het bedrijf. In dezelfde periode vorig jaar maakte Boeing nog winst: 2,2 miljard dollar zelfs.

De kwartaalomzet zakte met 35 procent tot 15,8 miljard dollar.

Boeing wijst in zijn persbericht naar de kosten voor de 737 Max, die na twee dodelijke crashes al maanden aan de grond staat. Daardoor zijn er 5,6 miljard dollar minder inkomsten. Boeing geeft overigens geen aanwijzingen over wanneer het toestel weer in de lucht zou kunnen.

De eerste vlucht van het langeafstandstoestel 777x wordt op zijn beurt uitgesteld tot begin 2020.