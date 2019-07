Boris Johnson benoemt brein achter de Vote Leave-campagne tot adviseur

Boris Johnson werd woensdag tot partijvoorzitter verkozen en komt zo automatisch aan het hoofd van de Britse regering. Hij moet een nieuwe regering samenstellen, en heeft als adviseur Dominic Cummings benoemd.

Cummings werd bekend als de omstreden directeur van de officiële campagne voor de Brexit ten tijde van het referendum in juni 2016. Dat is vernomen van een bron dicht bij het team van Johnson.

De methodes van het Vote Leave-kamp werden misleidend genoemd: ze zouden bedrieglijke slogans gebruikt hebben en met hun politieke propaganda op bepaalde beïnvloedbare doelgroepen gemikt hebben. Ook kreeg de Vote Leave-campagne een boete in juli 2018, omdat het toegelaten maximum voor uitgaven was overschreden en er in het geheim samengewerkt werd met een andere pro-brexit-campagne, iets wat verboden is door de Britse verkiezingsregels.

Nieuwe regering

Ondertussen kijkt het Verenigd Koninkrijk uit wie Boris Johnson zal uitkiezen om in de nieuwe regering te zetelen. De namen van huidig minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid, Dominic Raab en Michael Glove circuleren. Ook Jeremy Hunt, de laatste uitdager van Johnson voor het leiderschap, zou een zitje krijgen in het kabinet. Zelf wil hij minister van Buitenlandse Zaken blijven, maar het is niet zeker of Johnson hem daarin zal volgen.