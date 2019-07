Hoe peuters geruisloos kunnen verdrinken

Met het warme weer neemt ook de kans op verdrinking toe. Vooral peuters zijn kwetsbaar: ze kennen het risico van water niet.

In Oostakker is dinsdagavond een tweejarige peuter verdronken in een privézwembad. Hij is geen uitzondering. Verdrinking is een van de belangrijke doodsoorzaken bij jonge kinderen. Kleine kinderen kunnen al in 10 centimeter water verdrinken. Dat betekent dat ook een kinderzwembadje of een vijver potentieel gevaarlijk zijn.

Spartelen

Het beeld van een spartelende drenkeling die om hulp roept, is meestal niet aan de orde. Voornamelijk bij jonge kinderen kan verdrinken geruisloos gaan. Peuters hebben nog niet de motorische en cognitieve vaardigheden om in een noodsituatie boven te blijven. Daarbij kunnen ze onder water zakken zonder te roepen of te spartelen.

‘Het moment van verdrinking wordt zelden waargenomen’, zegt Joost Bierens, hoogleraar bij de Onderzoeksgroep Urgentie en Rampengeneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel, in een video van Reddingsbrigade Nederland. ‘Veel mensen denken dat een drenkeling met de armen zwaait, maar dat is maar heel zelden het geval.’

Snelheid

Peuters kunnen in minder dan een minuut water binnenkrijgen, zinken en het bewustzijn verliezen. Daarom is het cruciaal om je kind in de gaten te houden als hij in de buurt van water speelt. Op een tuinfeestjes kunnen volwassenen er bijvoorbeeld gemakkelijk van uitgaan dat iemand wel een oogje in zeil houdt, terwijl in werkelijkheid niemand oplet. Reddingsbrigade Nederland raadt ouders aan om hun kinderen in de buurt van open water zelfs op armlengte afstand te houden.

Echt leren zwemmen is motorisch voor een kind pas mogelijk vanaf 4 jaar. Pas dan kan een kind goed leren zwemmen.