Met zijn intonatie en kurkdroge humor is radiojournalist Chris Van den Abeele (55) zowat de meest geliefde nachtelijke nieuwslezer van de VRT. Maar een grapje tijdens de nieuwsuitzending van dinsdagochtend levert hem tegenwind op bij de openbare omroep. 'Humor hoort niet thuis in het radionieuws', klinkt het.

Sinds hij in 2012 na een burn-out overstapte naar Radio 1 is journalist Chris Van den Abeele een vertrouwde stem bij de nachtelijke nieuwsbulletins. Die leest hij in zijn eigen, typische stijl voor: met ...