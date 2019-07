24 dealers betrapt op Tomorrowland

Tijdens het eerste weekend van Tomorrowland heeft de politie 24 dealers betrapt. Drie van hen werden meteen aangehouden.

21 dealers kregen een dagvaarding voor een van de themazittingen die het Antwerps gerecht in de herfst organiseert. Opvallend: onder de dealers is maar één Belg. Voorts gaat het vooral om Nederlanders (10) en verder enkele Italianen, Amerikanen en Britten.

Drie dealers werden, vanwege de grote hoeveelheden, meteen aangehouden door de onderzoeksrechter. De Nederlandse actrice Imanuelle Grives is één van hen.

Tomorrowland hanteert een beleid van nultolerantie tegen drugsgebruik. Dat betekent dat wie drugs bij zich heeft voor eigen gebruik ook meteen een boete moet betalen en van het festivalterrein wordt gezet: 231 festivalgangers zagen op die manier vroegtijdig een einde komen aan het feestje.

De lijst van inbeslaggenomen drugs is lang: 820 xtc-pillen, 75 neppillen, 139 gram cocaïne, 196 gram MDMA, 9 gram cannabis, 1 gram hasj, 153 gram ketamine en 54 milliliter GHB. De politie nam ook 17.000 euro cash in beslag.

Tijdens het eerste weekend van Tomorrowland werden daarnaast 48 bezoekers bestuurlijk aangehouden. Het gaat vooral om ‘inklimmers’, mensen die zonder ticket trachten binnen te geraken. Voorts werden ook acht gauwdieven aangehouden.

Om alles in perspectief te plaatsen: Tomorrowland verwelkomde zaterdag en zondag 80.000 mensen.

De organisatie zelf beklemtoont dat van alle verzorgingen het voorbije weekend, meer dan zesduizend, slechts 4 procent drugs- of alcoholgerelateerd waren. Nieuwe maatregelen tegen drugs neemt het festival niet.

Vergelijking met 2018

De cijfers van het eerste weekend verrassen niet en liggen niet meteen opmerkelijk hoger of lager dan bij de vorige edities.

Vorig jaar bijvoorbeeld werden er op Tomorrowland, maar dan wel na twee weekends geteld, in totaal 63 drugdealers op heterdaad betrapt. Twee van de 63 dealers werden meteen aangehouden. De 61 andere dealers werden onmiddellijk van het festivalterrein verwijderd en kregen allemaal een dagvaarding en moesten later verschijnen voor de rechter in Antwerpen.

Foto: DBA

430 personen werden toen aangetroffen met gebruikershoeveelheden drugs. Ook voor hen zat het festival er toen meteen op door de nultolerantie die politie, parket en organisatie hanteren.

Tijdens de editie van 2016, die maar één weekend duurde, werden 35 dealers opgepakt. 180 festivalgangers werden buitengezet omdat ze drugs bij zich hadden.