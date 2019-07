Aston Villa legt tien miljoen euro neer voor voormalig Anderlecht-aanvaller Trezeguet

Na twee seizoenen Kasimpasa maakt Mahmoud Hassan (alias Trezeguet) de overstap naar de Premier League. Promovendus Aston Villa betaalt tien miljoen euro exclusief bonussen aan de Turkse club voor de Egyptische vleugelaanvaller. Dat maakte Aston Villa woensdagmorgen bekend.

Trezeguet tekent in Birmingham een langlopend contract waarvan de duur niet werd gecommuniceerd door de club. Trezeguet heeft 39 wedstrijden op de Belgische velden op zijn cv staan. In de zomer van 2015 huurde Anderlecht de flankaanvaller van El-Ahly, de Egyptische club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Na een seizoen kocht Anderlecht de Egyptenaar en stalde hem vervolgens bij Excelsior Moeskroen en Kasimpasa. In 2018 maakte de 41-voudig international van Egypte de definitieve overstap naar Turkije.

Bij Moeskroen groeide Trezeguet uit tot een vaste waarde. In 28 wedstrijden kwam de Egyptenaar tot zeven doelpunten en vijf assists. Zijn verblijf bij Anderlecht was minder succesvol met slechts een basisplaats en tien invalbeurten. In 207 speelminuten in de hoofdstad kwam hij tot een assist.

“We zijn erg enthousiast dat Trez voor Aston Villa heeft gekozen”, vertelt Aston Villa-trainer Dean Smith op de clubsite. “Ik heb hem een aantal keer zien spelen. Hij is de type flankspeler waar we naar op zoek waren. Trezeguet is direct, veroorzaakt problemen in het strafschopgebied van de tegenstander en kan scoren.”

Trezeguet is al de negende aanwinst voor Villa. Eerder versterkte de nieuwkomer in de Premier League zich met Björn Engels van Reims en Wesley van Club Brugge.