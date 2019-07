Nog nooit zo heet en droog in Parijs, ook kerncentrales liggen stil

Temperaturen in Europa bereiken ongeziene hoogtes, en Parijs moet door de grootste droogte in bijna 150 jaar. De hitte verschroeit velden en legt elektriciteitscentrales plat.

De gevolgen van het warme weer worden duidelijk in Europa. In Frankrijk stijgen de energieprijzen naar het hoogste niveau in vijf maanden tijd. De reden hiervoor is dat een aantal kerncentrales stilligt, omdat het rivierwater te warm is om de reactoren af te koelen.

Ook landbouwers zijn gefrustreerd door de voorspellingen van slechte oogsten. Vooral de maïsvelden moeten het ontgelden. Sommige boeren zullen de maïs sneller dan normaal oogsten en verwerken als voeder voor dieren, in plaats van het op de markt te brengen. Vooral in Frankrijk is aan landbouw doen moeilijk, aangezien boeren er niet mogen irrigeren. Er gelden duidelijke waterrestricties in Frankrijk. In Parijs wordt tot 42 graden voorspeld.

In Portugal en Spanje moest de brandweer al vechten tegen bosbranden. In Duitsland staat het water in de rivieren erg laag.