Deze middelen helpen je dier door de hittegolf

Het warme weer treft niet alleen mensen, maar ook dieren. Daarom is het belangrijk je huisdieren koel te houden. Deze hulpmiddelen kunnen verkoeling bieden.

Zowel voor honden als katten bestaat er een koelmat. Honden en katten zweten door hun pootjes en dus is het belangrijk om die koel te houden. Knaagdieren kunnen verkoeld worden door een koelschijf. De steen wordt gekoeld in de koelkast en laat knagen en krassen niet toe.

Honden kunnen daarnaast ook verkoeld worden door middel van een koelvest of band. Zowel een band als een vest verkoelt de lichaamswarmte door middel van verdamping.

Ijslolly

Bovendien bestaan er ook hondenspeeltjes die verkoeling kunnen bieden, zoals een waterfontein of een ijslolly. De waterfontein spuit water wanneer de hond met zijn poten op de fontein gaat staan. Zo krijgt de hond voldoende water binnen en blijft het interessant. Let er wel op dat hij niet te veel water binnenkrijgt.

Een ijslolly voor honden is net hetzelfde als een ijslolly voor mensen. Het baasje vult de lolly met water, legt die in de diepvriezer en als hij koud genoeg is, kan de hond er mee spelen. Zo koelt de hond af terwijl hij zich met iets leuks bezighoudt.

Voor de rest is het belangrijk dat je huisdieren eventueel een zwembad of een frisse koele handdoek ter beschikking hebben om af te koelen. Bovendien kun je dieren met een witte of lichte vacht insmeren, maar alleen met een factor lager dan 30. Voor honden en katten bestaat er zelfs speciale, niet giftige zonnecrème. Tot slot geeft ook Dierenwelzijn, in een folder, enkele tips tegen oververhitting per dier.