Amerikaanse justitie start groot onderzoek in techsector

Het Amerikaanse ministerie van Justitie begint een kartelonderzoek naar grote technologiebedrijven in de Verenigde Staten. Dat maakte het ministerie dinsdag bekend.

Het noemde de geviseerde bedrijven niet, maar het zou gaan om grote namen als Amazon, Google-moeder Alphabet, Apple en Facebook.

Het onderzoek van justitie draait om mogelijke concurrentieverstoring door de bedrijven op internetplatforms, sociale media en webwinkeldiensten. Justitie wil zo tegemoet komen aan de zorgen van consumenten en ondernemers, klinkt het op het ministerie.

Bedoeling is om te onderzoeken of de bedrijven ‘praktijken toepassen die de concurrentie hebben verstoord, innovatie tegenhouden of de consumenten treffen’, klinkt het in een verklaring. ‘Het doel van het onderzoek is om de concurrentievoorwaarden op online platforms op een objectieve en evenwichtige manier te beoordelen en ervoor te zorgen dat Amerikanen de keuze van de concurrentie hebben.’

Op de aandelenbeurzen in New York gingen de koersen van de techbedrijven omlaag in de handel nabeurs door de berichten.