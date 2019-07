WK ZWEMMEN. Pieter Timmers nipt naar halve finales 100 meter vrije slag

Pieter Timmers heeft zich woensdag op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju verzekerd van een ticket voor de halve finale van de 100 meter vrije slag. Olympisch vicekampioen Timmers liet in de reeksen 48.76 optekenen, de veertiende chrono van alle deelnemers.

De top zestien plaatste zich voor de halve finales, Belgisch recordhouder Timmers (47.80) was net snel genoeg om de reeksen te overleven. De Canadees Yuri Kisil (48.79) was amper drie hondersten trager, maar zwom de zeventiende tijd en viel net uit de boot.

De Amerikaan Caeleb Dressel (47.32) was duidelijk het snelst in de reeksen. De halve finales worden woensdagnamiddag gezwommen, de finale van het koningsnummer staat donderdag op het programma.

Zondag maakte Timmers samen met de aflossingsploeg op de 4x100m nog een slechte beurt. Ze zwommen de veertiende tijd van alle deelnemers, een stek in de top twaalf was nodig om nu al zeker te zijn van een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Op de 100m vrij (individueel) plaatste Timmers zich eerder al wel voor Tokio.

Naast Timmers kwam er woensdag met Valentine Dumont nog een tweede landgenote in actie in Gwangju, zij zwom de reeksen van de 200 meter vlinder. De 19-jarige Naamse tikte aan na 2:13.78, liet de 24ste chrono noteren en werd uitgeschakeld. Voor een ticket voor de halve finales had ze drie seconden sneller moeten zwemmen (2:10.63), haar eigen Belgisch record bedraagt 2:10.78. Eerder dit WK strandde Dumont in de reeksen van de 400m vrij, gisteren/dinsdag schopte ze het tot in de halve finales van de 200m vrij. Donderdag zwemt ze ook nog de reeksen van de 100m vrij.