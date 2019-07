‘Een begroting in evenwicht is niet het belangrijkste’

Het Monitoringcomité waarschuwde maandag voor het groeiend tekort in de begroting. Toch is een begroting in evenwicht volgens de hoofdeconoom van Voka, Bart Van Craeynest, op dit moment niet het belangrijkste.

Het gat in de begroting zal tegen eind dit jaar oplopen tot bijna 7 miljard euro, dubbel zoveel als de regering-Michel had vooropgesteld. Maar volgens Van Craeynest is de vorming van een nieuwe regering de grootste prioriteit, om moeilijke knopen door te hakken. Dat zegt hij in Het Laatste Nieuws.

‘We moeten een strategie vinden voor de financiële uitdagingen op lange termijn, en werken om die onder controle te houden. Dat is veel belangrijker dan nu snel een begroting in evenwicht te krijgen’, vindt Van Craeynest op Radio 1.

‘Er komen heel wat dingen op ons af’, vindt hij. Hij benoemt de pensioenfactuur, de toenemende kosten voor de gezondheidszorg en overheidsinvesteringen waar volgens hem een inhaalbeweging nodig is. ‘Dat gaat allemaal heel veel geld kosten en we moeten een plan uitwerken om dat op langere termijn onder controle houden’, vindt Van Craeynest.

Van Craeynest is niet alleen met zijn bezorgdheid. Ook Pieter Timmermans, de gelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), drong er dinsdagavond in Terzake op aan dat er schot komt in het formeren van een federale regering. ‘We dreigen in het vizier van de internationale markten te komen.’